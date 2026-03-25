Иран и США не ведут никаких переговоров - Бегаи

БАКУ /Trend/ - В настоящее время между Ираном и США никаких переговоров не ведется.

Как передает Trend со ссылкой на иностранные СМИ, об этом сообщил представитель министерства иностранных дел Ирана Исмаил Бегаи в интервью телеканалу India Today.

"Между Ираном и Соединенными Штатами не проводятся никакие переговоры или консультации. С момента незаконной войны, которую они (Израиль и США) начали против Ирана, за последние 25 дней никаких переговоров вообще не было", - заявил Бегаи.

Он подчеркнул, что Иран уже дважды сталкивался с неприятным опытом взаимодействия с американской дипломатией.

"Всего за девять месяцев дважды именно на пике переговорного процесса по урегулированию ядерной проблемы против нас были совершены атаки. Это было предательством дипломатии. Сегодня в Иране это выражение уже стало крылатым, потому что такие события произошли не один, а два раза. Поэтому никто не может доверять дипломатии США", - отметил он.

Напомним, что между США и Ираном не было достигнуто конкретного соглашения по ядерной программе, и с 28 февраля США и Израиль начали военные авиаудары по Ирану. В ответ Иран с того же дня наносил удары ракетами и дронами по Израилю и военным объектам США в странах региона.

В первый день военных авиаударов по Ирану погибли Верховный лидер страны аятолла Сейид Али Хаменеи, а также ряд высокопоставленных военных. 8 марта большинством голосов Экспертный совет Ирана избрал сына аятоллы Сейида Али Хаменеи - Сейида Моджтабу Хаменеи - третьим Верховным лидером Ирана.

В период с 1 по 5 марта противостояние еще более расширилось и охватило различные страны Ближнего Востока. Сообщается, что потери со стороны США составили 8 погибших и более 140 раненых.

В результате конфликта энергетическая инфраструктура региона и морская транспортная система оказались под серьезной угрозой. Из-за напряженной обстановки вокруг Ормузского пролива мировые цены на нефть резко выросли, а ряд стран призвал своих граждан покинуть регион.