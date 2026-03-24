Иран назначил нового секретаря Высшего совета национальной безопасности

БАКУ /Trend/ - Мохаммад Багер Золгадр назначен секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана.

Как сообщает Trend, об этом заявил заместитель руководителя информационной службы администрации Президента Ирана.

Назначение было осуществлено указом Президента с учетом мнения и одобрения Верховного лидера.

Золгадр занимал ряд высоких должностей в ходе своей карьеры. После ирано-иракской войны он в течение восьми лет занимал пост начальника Объединенного штаба (1989–1997), а затем был заместителем главнокомандующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР) с 1997 по 2005 годы.

Кроме того, Золгадр работал заместителем министра внутренних дел, а также занимал должности в судебной системе Ирана, включая Верховный суд. С 2021 года он занимает пост секретаря Совета по целесообразности.

Напомним, что между США и Ираном не было достигнуто конкретного соглашения по ядерной программе, и с 28 февраля США и Израиль начали военные авиаудары по Ирану. В ответ Иран с того же дня наносил удары ракетами и дронами по Израилю и военным объектам США в странах региона.

В первый день военных авиаударов по Ирану погибли Верховный лидер страны аятолла Сейид Али Хаменеи, а также ряд высокопоставленных военных. 8 марта большинством голосов Экспертный совет Ирана избрал сына аятоллы Сейида Али Хаменеи - Сейида Моджтабу Хаменеи - третьим Верховным лидером Ирана.

В период с 1 по 5 марта противостояние еще более расширилось и охватило различные страны Ближнего Востока. Сообщается, что потери со стороны США составили 8 погибших и более 140 раненых.

В результате конфликта энергетическая инфраструктура региона и морская транспортная система оказались под серьезной угрозой. Из-за напряженной обстановки вокруг Ормузского пролива мировые цены на нефть резко выросли, а ряд стран призвал своих граждан покинуть регион.