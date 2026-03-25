...
Иран отказался от предложения США и выдвинул свои условия по завершению конфликта

Иран Материалы 25 марта 2026 19:36 (UTC +04:00)
Иран отказался от предложения США и выдвинул свои условия по завершению конфликта
Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
БАКУ /Trend/ - Иран отклонил предложение США и озвучил пять условий для урегулирования конфликта.

Как передает Trend, об этом иранский чиновник заявил местным СМИ.

Он отметил, что Иран прекратит боевые действия тогда, когда сочтёт это нужным, и только после выполнения выдвинутых им требований, подчеркнув готовность Тегерана продолжать оборону и наносить удары до их реализации.

Кроме того, чиновник указал, что условия, предлагаемые Вашингтоном, Иран считает чрезмерными и далекими от реальности.

По его словам, Тегеран предложил собственный пакет условий, в числе которых — полное прекращение боевых действий на всех направлениях, предоставление гарантий, исключающих повторение войны, обязательная компенсация нанесённого ущерба, а также признание суверенитета Ирана над Ормузским проливом.

