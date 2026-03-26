В ходе войны погибли 23 медработника – Минздрав Ирана

БАКУ/ Trend/ - С 28 февраля по 25 марта в результате военных авиаударов США и Израиля по Ирану погибли 23 медицинских работника.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на министерство здравоохранения Ирана, за этот период также пострадали 112 медицинских сотрудников.

Кроме того, 12 больниц прекратили работу, 226 медпунктов были повреждены, 7 медицинских центров эвакуированы, пострадали 49 пунктов скорой помощи и 38 машин скорой помощи.

Напомним, что между США и Ираном не было достигнуто конкретного соглашения по ядерной программе, и с 28 февраля США и Израиль начали военные авиаудары по Ирану. В ответ Иран с того же дня наносил удары ракетами и дронами по Израилю и военным объектам США в странах региона.

В первый день военных авиаударов по Ирану погибли Верховный лидер страны аятолла Сейид Али Хаменеи, а также ряд высокопоставленных военных. 8 марта большинством голосов Экспертный совет Ирана избрал сына аятоллы Сейида Али Хаменеи - Сейида Моджтабу Хаменеи - третьим Верховным лидером Ирана.

В период с 1 по 5 марта противостояние еще более расширилось и охватило различные страны Ближнего Востока. Сообщается, что потери со стороны США составили 8 погибших и более 140 раненых.

В результате конфликта энергетическая инфраструктура региона и морская транспортная система оказались под серьезной угрозой. Из-за напряженной обстановки вокруг Ормузского пролива мировые цены на нефть резко выросли, а ряд стран призвал своих граждан покинуть регион.