QazaqGaz и TotalEnergies обсудили перспективы сотрудничества

АСТАНА /Trend/ - Председатель правления АО «НК «QazaqGaz» Алибек Жамауов провёл рабочую встречу с председателем совета директоров и президентом компании TotalEnergies Патриком Пуяннэ на полях CERAWeek в Хьюстоне, сообщили в АО «НК «QazaqGaz», передает Trend.

Согласно информации, переговоры носили деловой характер и стали частью серии встреч с руководителями крупнейших международных энергетических компаний.

Стороны обсудили ключевые вопросы газовой отрасли, в том числе развитие геологоразведки, а также перспективы долгосрочного сотрудничества в условиях трансформации мирового энергетического рынка.