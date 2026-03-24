Руководство минобороны Азербайджана посетило военный госпиталь (ФОТО)

БАКУ/ Trend/ - 24 марта руководящий состав Министерства обороны навестил военнослужащих, проходящих лечение в Главном клиническом госпитале Министерства обороны.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

Сначала были возложены цветы к памятнику Общенациональному лидеру азербайджанского народа Гейдару Алиеву, возведенному на территории госпиталя, почтена его светлая память.

Руководство министерства поинтересовалось состоянием здоровья личного состава, пожелало военнослужащим скорейшего выздоровления и возвращения к местам службы.

Была выражена признательность медицинскому персоналу за высокий профессионализм и заботу, проявленную при лечении военнослужащих.

Коллектив госпиталя и проходящие лечение военнослужащие выразили глубокую благодарность Верховному Главнокомандующему Ильхаму Алиеву, Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой и руководству Министерства обороны за условия, созданные в военном медицинском учреждении, а также за проявленное всестороннее внимание и заботу.