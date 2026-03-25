Президент Германии выступил против войны в Иране

БАКУ /Trend/ - Война США против Ирана является трагической ошибкой и нарушением международного права, а аргументы, приводимые для оправдания конфликта, не выдерживают критики.

Как сообщает Trend, об этом заявил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

«Эта война — и прошу простить меня за эти слова, поскольку я являюсь человеком, непосредственно вовлеченным в ситуацию, — является трагической ошибкой с политической точки зрения», — заявил Штайнмайер.

По его словам, действия США нарушают международное право. Кроме того, политик отметил, что аргументы о якобы неизбежном нападении со стороны Ирана не выдерживают критики.

Напомним, что между США и Ираном не было достигнуто конкретного соглашения по ядерной программе, и с 28 февраля США и Израиль начали военные авиаудары по Ирану. В ответ Иран с того же дня наносил удары ракетами и дронами по Израилю и военным объектам США в странах региона.

В первый день военных авиаударов по Ирану погибли Верховный лидер страны аятолла Сейид Али Хаменеи, а также ряд высокопоставленных военных. 8 марта большинством голосов Экспертный совет Ирана избрал сына аятоллы Сейида Али Хаменеи - Сейида Моджтабу Хаменеи - третьим Верховным лидером Ирана.

В период с 1 по 5 марта противостояние еще более расширилось и охватило различные страны Ближнего Востока. Сообщается, что потери со стороны США составили 8 погибших и более 140 раненых.

В результате конфликта энергетическая инфраструктура региона и морская транспортная система оказались под серьезной угрозой. Из-за напряженной обстановки вокруг Ормузского пролива мировые цены на нефть резко выросли, а ряд стран призвал своих граждан покинуть регион.