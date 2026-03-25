Основатель NomadMania рассказал о поездке путешественников в Карабах

БАКУ /Trend/ - Сегодня на встрече клуба NomadMania участвуют представители более чем из 30 стран. Учитывая существующую глобальную геополитическую ситуацию, это, в буквальном смысле, чудо.

Как сообщает Trend, об этом сегодня заявил основатель NomadMania Хари Мицидис, выступая на ежегодной встрече клуба в Баку.

Он также рассказал о программе поездки путешественников в Карабах и о значении NomadMania:

«Клуб был создан в 2012 году. В то время NomadMania была известна под названием The Best Travelled. Некоторые считают, что Nomad Mania состоит лишь из списков путешествий и статистики. В определенной степени это так, поскольку именно с этого начиналась ее деятельность. У нас есть интересные списки, разделяющие мир на различные регионы. До недавнего времени существовал 1301 регион, однако за последний месяц это число увеличивается, и, вероятно, общее количество составит около 1380».

Он отметил, что это лишь небольшая часть деятельности NomadMania: «У нас очень активное и ежегодно растущее сообщество. В настоящее время число участников приближается к 55 тысячам. Следует отметить, что присоединиться к этой платформе не так просто — необходимо создать профиль и потратить время на его заполнение. В этом смысле она отличается от платформ с простой регистрацией, таких как Facebook или Instagram.

Еще одним уникальным аспектом NomadMania являются ее проекты. Эти проекты охватывают более 60 тематических списков объектов, которые можно посетить во время путешествий. Например, аквариумы, военные музеи, а также темы вроде “Bizzarium” и “Dark Side”. Все эти объекты отображаются на карте, и пользователи могут выбирать направление по своему желанию».

Хари Мицидис отметил, что туристические стипендии очень важны для клуба:

«Наша цель — предоставить возможность путешествовать молодым людям, которые никогда не выезжали за пределы своей страны. Участники из Украины, Руанды и, в последний раз, из Пакистана уже воспользовались этой возможностью. Следующими участниками станут две молодые женщины из Бурунди и Малави».