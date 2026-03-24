Иран согласился отказаться от стремления к созданию ядерного оружия - Трамп

БАКУ/ Trend/ - Президент США Дональд Трамп заявил, что иранские власти приняли решение не стремиться к получению ядерного оружия, передает Trend.

«Я не хочу забегать вперед, но они согласились, что у них никогда не будет ядерного оружия», - отметил американский лидер, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме. При этом он не уточнил, с кем именно Вашингтон ведет переговоры.

Трамп также сообщил, что Иран сделал США значимый «подарок», связанный с нефтью и газом, а также с Ормузским проливом, однако подробности раскрывать не стал.

Напомним, что между США и Ираном не было достигнуто конкретного соглашения по ядерной программе, и с 28 февраля США и Израиль начали военные авиаудары по Ирану. В ответ Иран с того же дня наносил удары ракетами и дронами по Израилю и военным объектам США в странах региона.

В первый день военных авиаударов по Ирану погибли Верховный лидер страны аятолла Сейид Али Хаменеи, а также ряд высокопоставленных военных. 8 марта большинством голосов Экспертный совет Ирана избрал сына аятоллы Сейида Али Хаменеи - Сейида Моджтабу Хаменеи - третьим Верховным лидером Ирана.

В период с 1 по 5 марта противостояние еще более расширилось и охватило различные страны Ближнего Востока. Сообщается, что потери со стороны США составили 8 погибших и более 140 раненых.

В результате конфликта энергетическая инфраструктура региона и морская транспортная система оказались под серьезной угрозой. Из-за напряженной обстановки вокруг Ормузского пролива мировые цены на нефть резко выросли, а ряд стран призвал своих граждан покинуть регион.