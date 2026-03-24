За рамками дипломатии: Узбекистан и Таджикистан усиливают интеграцию на уровне регионов

БАКУ /Trend/ - 24 марта в Джизакской области пройдет II Межрегиональный форум “Узбекистан-Таджикистан”, который рассматривается сторонами как очередной шаг к углублению экономического сотрудничества и расширению взаимодействия на уровне регионов. Ожидается, что форум будет ориентирован на развитие торгово-экономических связей, запуск новых инвестиционных проектов и укрепление промышленной кооперации между приграничными областями двух стран.

Рост взаимной торговли делает такой формат особенно востребованным. По итогам 2025 года товарооборот между Узбекистаном и Таджикистаном достиг 912,3 миллиона долларов, увеличившись почти на 85% по сравнению с 2020 годом, когда объем взаимной торговли составлял 493,1 миллиона долларов. Основную часть товарооборота обеспечивает экспорт Узбекистана, который по итогам 2025 года составил 683,1 миллиона долларов, или 74,9% от общего объема двусторонней торговли. Импорт из Таджикистана достиг 229,2 миллиона долларов, что соответствует 25,1%. В долгосрочной перспективе стороны ставят задачу довести объем взаимной торговли до 2 миллиардов долларов.

По оценкам экспертов, потенциал роста взаимной торговли остается значительным и может увеличиться еще на 30-40% за счет замещения импорта Таджикистана из третьих стран узбекской продукцией, прежде всего в промышленном секторе - автомобилестроении, бытовой технике, химической промышленности и текстильной отрасли. Существенные возможности также связаны с развитием совместных перерабатывающих производств, созданием агрологистических центров и расширением кооперации в приграничных регионах.

Вместе с тем стороны все чаще подчеркивают необходимость усиления именно регионального измерения партнерства. В рамках действующих договоренностей планируется расширить связи между Андижанской, Наманганской, Сырдарьинской, Ферганской и Хорезмской областями Узбекистана и Согдийской областью Таджикистана, а также между Кашкадарьинской и Хатлонской областями. Предполагается, что на форуме будут рассмотрены проекты по созданию совместных предприятий, развитию агропромышленного комплекса и расширению приграничной торговли.

Рост числа совместных проектов сопровождается увеличением инвестиционной активности. По состоянию на 1 февраля 2026 года в Узбекистане действуют 410 предприятий с участием таджикского капитала, из которых 102 являются совместными, а 308 - иностранными компаниями со стопроцентным участием инвесторов из Таджикистана. Важным механизмом поддержки таких инициатив является Узбекско-таджикская инвестиционная компания, созданная по итогам первого межрегионального форума. Структура с уставным капиталом 50 миллионов долларов, где 75% сформировано Фондом реконструкции и развития Узбекистана, а 25% - компанией TajInvest, используется как финансовая платформа для реализации совместных проектов, и предполагается, что новые инвестиционные инициативы также будут обсуждаться в Джизаке.

Еще одним ключевым направлением сотрудничества, которое может занять важное место в повестке форума, является развитие транспортно-логистической инфраструктуры. Увеличение товарооборота требует расширения пропускной способности пограничных переходов, создания логистических центров и модернизации автомобильных и железнодорожных маршрутов. В частности, стороны работают над расширением возможностей перехода Джартепа - Саразм и развитием приграничной инфраструктуры, что должно ускорить движение грузов и снизить транспортные издержки для бизнеса. Параллельно обсуждается подключение регионов к международным транспортным коридорам, связывающим Центральную Азию с рынками Ирана, Турции и Европы.

Наряду с этим важным направлением сотрудничества остается водно-энергетическая сфера, где в последние годы Узбекистан и Таджикистан перешли к более согласованному подходу.

Стороны развивают взаимодействие в области гидроэнергетики и рационального использования водных ресурсов, включая проекты строительства Яванской и Фандарьинской гидроэлектростанций, которые рассматриваются как элемент укрепления энергетической стабильности и расширения экономического сотрудничества. Ожидается, что вопросы взаимодействия в энергетике также будут затронуты в рамках межрегионального форума.

II Межрегиональный форум "Узбекистан -Таджикистан" рассматривается как переход к более практическому этапу сотрудничества. Предполагается, что по его итогам будут определены конкретные проекты в промышленности, логистике, энергетике и инвестиционной сфере, реализация которых должна ускорить экономическую интеграцию, укрепить связи между регионами и создать условия для дальнейшего роста взаимной торговли.