Международные путешественники посетили мемориал Ходжалинского геноцида (ФОТО)

26 марта 2026 14:21 (UTC +04:00)
Аслан Мамедли
ХОДЖАЛЫ/Trend/ - Международные путешественники посетили мемориал Ходжалинского геноцида.

Как сообщает карабахское бюро Trend, они ознакомились с мемориальным комплексом, воздвигнутым в память о жертвах Ходжалинского геноцида, а также получили подробную информацию об истории трагедии и её последствиях.

Отметим, что сегодня началась поездка международной группы путешественников во главе с основателем и руководителем клуба NomadMania, гражданином Великобритании греческого происхождения Харри Мицидисом в Карабах и Восточный Зангезур.

В составе группы 79 путешественников из 37 стран, что делает ее самой крупной международной экспедицией в освобожденные от оккупации территории Азербайджана.

Клуб NomadMania делит планету на 1301 регион и составляет рейтинги путешественников по посещенным территориям. Харри Мицидис побывал во всех этих регионах и занимает первое место в мировом рейтинге. Ранее клуб впервые провел ежегодное собрание именно в Азербайджане.

Эта поездка имеет особое значение для популяризации освобожденных от оккупации территорий Азербайджана в рамках "черного туризма" и знакомства с масштабными восстановительными и строительными работами, проводимыми в регионе.

С 2020 по 2025 годы международные путешественники по линии ведущих мировых клубов совершили 15 экспедиций в Карабах и Восточный Зангезур; текущая поездка станет шестнадцатой.

