Обнародован объем торговых операций между Грузией и Азербайджаном за январь-февраль

БАКУ /Trend/ - В январе-феврале текущего года объем торговых операций между Азербайджаном и Грузией составил 176,6 млн долларов США.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет Азербайджана.

Согласно данным, это на 28 млн долларов США, или на 18,9% больше по сравнению с показателем за аналогичный период 2025 года.

За отчетный период товарооборот с Грузией составил 2,82% от общего внешнеторгового оборота Азербайджана, заняв 5-е место среди государств, с которыми Азербайджан осуществлял наибольший объем торговых операций в отчетный период.

В январе-феврале текущего года из Азербайджана в Грузию было экспортировано продукции на сумму 158,3 млн долларов США. Это на 28,1 млн долларов США, или примерно на 21,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Тем самым Грузия заняла 3-е место среди стран, в которые Азербайджан экспортирует наибольший объем продукции.

За рассматриваемый период 77,2 млн долларов из экспортных операций Азербайджана в Грузию пришлись на ненефтяную продукцию. В общем экспорте ненефтяной продукции Азербайджана Грузия заняла 3-е место с долей 13,29%. Экспорт ненефтяной продукции в Грузию увеличился на 24,2 млн долларов США, или на 45,8%, по сравнению с показателем первых двух месяцев прошлого года.

За отчетный период из Грузии в Азербайджан были осуществлены экспортные операции на сумму 18,3 млн долларов США, что на 58 тыс. долларов США, или на 0,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Отметим, что в январе–феврале текущего года Азербайджан осуществил торговые операции с зарубежными странами на сумму 6,264 млрд долларов США. Это на 2,640 млрд долларов, или на 29,6% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

На долю экспорта пришлось 3,665 млрд долларов США внешнеторгового оборота, на долю импорта — 2,599 млрд долларов США. За последний год экспорт сократился на 1,101 млрд долларов, или на 23,1%, импорт — на 1,539 млрд долларов, или в 1,6 раза.

В итоге во внешней торговле сформировалось положительное сальдо в размере 1,066 млрд долларов, что на 438 млн долларов, или в 1,7 раза больше в годовом сравнении.