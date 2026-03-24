Спикер парламента Азербайджана прибыла с визитом в Китай

Политика Материалы 24 марта 2026 14:49 (UTC +04:00)
Спикер парламента Азербайджана прибыла с визитом в Китай
Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
БАКУ /Trend/ - Председатель Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова прибыла с рабочим визитом в китайский город Боао для участия в Боаоском азиатском форуме.

Как сообщили во вторник Trend в отделе по связям с общественностью и прессой Милли Меджлиса, в международном аэропорту Цюнхай Боао спикера встретили вице-губернатор провинции Хайнань Ян Гуйцян, посол Азербайджана в Китае Буньяд Гусейнов и другие официальные лица.

В рамках визита запланировано выступление Сахибы Гафаровой на официальной церемонии открытия Боаоского форума, а также проведение ряда встреч.

