Обнародован объем денежных переводов из Грузии в Азербайджан за 2025 г.

БАКУ /Trend/ - В 2025 году объем денежных переводов физических лиц из Грузии в Азербайджан составил 43,6 млн долларов США.

Как сообщает Trend со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 8,2 млн долларов США или на 23,4% больше по сравнению с показателем 2024 года.

Согласно информации, доля Грузии в общих переводах из-за рубежа в Азербайджан в отчетном периоде составила 3,7%.

Кроме того, в 2025 году объем денежных переводов физических лиц из Азербайджана в Грузию составил 26,2 млн долларов США, что по сравнению с показателем 2024 года на 18,7 млн долларов США или в 1,7 раза меньше.

В отчетном периоде доля Грузии в общих международных переводах из Азербайджана составила 5,2%.

В 2024 году объем денежных переводов физических лиц из Азербайджана в Грузию составил 44,987 млн долларов США, а в обратном направлении - 35,3 млн долларов США.

В целом, в 2025 году объем денежных переводов физических лиц из Азербайджана в иностранные страны составил 505,139 млн долларов США, что на 21,6 млн долларов США или на 4,1% меньше по сравнению с показателем 2024 года.

В то же время, в отчетном периоде объем денежных переводов физических лиц из зарубежных стран в Азербайджан составил 1,177 млрд долларов США, что на 94,1 млн долларов США или на 8,7% больше по сравнению с показателем 2024 года.