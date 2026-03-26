БАКУ/Trend/ - На фоне продолжающейся эскалации на Ближнем Востоке военный контингент Турции эвакуирован из Ирака в рамках плана вывода НАТО.

Как сообщает Trend, об этом говорится в заявлении министерства обороны Турции.

«Наши Вооружённые силы продолжают вносить вклад в поддержание мира и стабильности в широком регионе в рамках международных миссий и двусторонних отношений. В связи с последними событиями в регионе было принято решение о выводе миссии НАТО в Ираке.

В соответствии с этим решением успешно проведена эвакуация личного состава Вооруженных сил Турции, дислоцированного в столице Ирака, Багдаде. В рамках плана вывода, выполняемого НАТО, наша страна также оказала поддержку в эвакуации персонала союзных государств", - заявил пресс-секретарь министерства обороны Турции, контрадмирал Зеки Актюрк.

Напомним, что между США и Ираном не было достигнуто конкретного соглашения по ядерной программе, и с 28 февраля США и Израиль начали военные авиаудары по Ирану. В ответ Иран с того же дня наносил удары ракетами и дронами по Израилю и военным объектам США в странах региона.

В первый день военных авиаударов по Ирану погибли Верховный лидер страны аятолла Сейид Али Хаменеи, а также ряд высокопоставленных военных. 8 марта большинством голосов Экспертный совет Ирана избрал сына аятоллы Сейида Али Хаменеи - Сейида Моджтабу Хаменеи - третьим Верховным лидером Ирана.

В период с 1 по 5 марта противостояние еще более расширилось и охватило различные страны Ближнего Востока. Сообщается, что потери со стороны США составили 8 погибших и более 140 раненых.

В результате конфликта энергетическая инфраструктура региона и морская транспортная система оказались под серьезной угрозой. Из-за напряженной обстановки вокруг Ормузского пролива мировые цены на нефть резко выросли, а ряд стран призвал своих граждан покинуть регион.