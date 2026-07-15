Глава ОПЕК призвал не допускать снижения инвестиций в нефтегазовую отрасль

БАКУ /Trend/ - Важно сосредоточиться также на формировании правильного посыла, поощряющего дальнейшие инвестиции в нефть и газ, а не препятствующего им.

Об этом, в частности, сказал в среду в эксклюзивном интервью Trend генеральный секретарь Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) Хайсам Аль Гайс на полях первого заседания Технического комитета Хартии сотрудничества ОПЕК+ в Баку.

Хайсам Аль Гайс напомнил, что ОПЕК не комментирует цены на нефть и не занимается их прогнозированием.

"Я думаю, что цены являются результатом множества различных факторов — как фундаментальных, так и нефундаментальных. Мы же сосредоточены на обеспечении баланса между предложением и спросом. Именно этим мы занимаемся в рамках Декларации о сотрудничестве, и на протяжении многих лет нам это успешно удается. Теперь можно говорить о том, какие объемы инвестиций необходимы. Согласно нашим прогнозам, для поддержания нефтяной отрасли нам требуется почти 700 млрд долларов в год. Это означает около 18 трлн долларов в общей сложности с сегодняшнего дня до 2050 года. Данные инвестиции охватывают всю отрасль — upstream, midstream и downstream. Это значительный объем, и именно это мы стремимся поддерживать, обеспечивая стабильность рынка и формируя благоприятную среду для инвесторов.

Мы, конечно, наблюдали снижение инвестиционной привлекательности в последние годы, когда возникало значительное перенасыщение рынка, а условия не способствовали инвестициям. Но, независимо от уровня цен, я хотел бы вернуться к тому, о чем мы говорили ранее, — к нарративу об отказе от нефти и газа. Международное энергетическое агентство заявляло, что 2030 год станет концом эры нефти и газа. Однако каждый год мы наблюдаем новые рекорды спроса на нефть. До 2030 года осталось менее пяти лет. На протяжении последних 10 лет они прогнозировали, что спрос на нефть достигнет пика и затем будет снижаться до конца десятилетия. Но этого не происходит. Именно поэтому важно сосредоточиться не только на уровне цен, который позволяет и стимулирует инвестиции, но также на формировании правильного посыла, создающего уверенность в будущем отрасли и поощряющего дальнейшие инвестиции в нефть и газ, а не препятствующего им", — заключил генеральный секретарь ОПЕК.