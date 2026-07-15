БАКУ/Trend/ - Увеличился объем экспорта нефтепродуктов из Азербайджана в январе-июне.

По подсчетам Trend на основе данных Государственного таможенного комитета Азербайджана, в январе-июне текущего года из Азербайджана было экспортировано 486,6 тысячи тонн нефти и нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, а также продукции, содержащей 70% и более массы нефти или нефтепродуктов, на сумму 385,8 миллиона долларов США.

По сравнению с январем-июне прошлого года это на 245 миллиона долларов США или в 2,7 раз больше в стоимостном выражении и на 204,9 тысячи тонн или в 1,7 раза больше в натуральном выражении.

За этот период доля вышеуказанной продукции в общем объеме экспорта страны составила 2,38%.

По данным таможенного комитета в январе-июне из Азербайджана в другие страны мира было экспортировано 10,125 миллиона тонн сырой нефти и нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, на сумму 6,231 миллиарда долларов США.

Согласно информации ведомства, по сравнению с аналогичным периодом 2025 года это на 178 миллионов долларов США или на 2,8% меньше в стоимостном выражении, при этом в натуральном выражении показатель уменьшился на 1,921 миллиона тонн или на 15,9%.

Отметим, что по данным таможенного комитета в январе-июне текущего года внешнеторговый оборот Азербайджана составил 24,661 миллиарда долларов США.

По подсчетам агентства, это на 261 миллион долларов, или на 1,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Отмечается, что из общего объема внешнеторгового оборота 16,32 миллиарда долларов пришлось на экспорт, а 8,341 миллиарда долларов - на импорт.

По данным ведомства, за январь-июнь этого года объем экспорта увеличился на 3,442 миллиарда долларов (на 26,7%), тогда как объем импорта сократился на 3,181 миллиарда долларов (на 27,6%).

Подчеркивается, что в итоге во внешней торговле сформировалось положительное сальдо в размере 7,979 миллиарда долларов. По подсчетам агентства, это в 5,9 раза (или на 6,623 миллиарда долларов) превышает показатель за аналогичный период прошлого года.