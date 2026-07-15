Обсуждено развитие транзитных перевозок между Ираном, Афганистаном и Таджикистаном

БАКУ /Trend/ - 14 -15 июля в городе Мешхед провинции Хорасан-Резави на северо-востоке Ирана прошло заседание с участием официальных лиц Ирана, Афганистана и Таджикистана.

По данным министерства дорог и градостроительства Ирана, укрепление трехстороннего сотрудничества в области автомобильных грузоперевозок, активизация транзитных коридоров, повышение уровня торгового обмена и расширение регионального взаимодействия стали ключевыми вопросами, подчеркнутыми на встрече.

Отмечается, что это может положительно повлиять на упрощение международной торговли и принятие эффективных мер на пути к устойчивому развитию стран региона.

Прошедшее заседание имеет важное значение с точки зрения укрепления региональных отношений и совместного использования потенциала трех государств. Оно играет особую роль в развитии транзитной инфраструктуры и укреплении позиций региона в системе международных транспортных коридоров.

Согласно анализу Trend, трехсторонняя встреча по развитию транзита и автомобильных грузоперевозок между Ираном, Афганистаном и Таджикистаном может рассматриваться как важный шаг в формировании новых логистических маршрутов в регионе. Данное сотрудничество в первую очередь отвечает стратегии Ирана по укреплению связей с Центральной Азией и более эффективному использованию своего транзитного потенциала. В последние годы Иран стремится стать одним из ключевых региональных транзитных хабов, наращивая инвестиции в международный транспортный коридор «Север – Юг», порт Чабахар, восточные пограничные переходы и железнодорожные проекты. Расширение грузоперевозок с Афганистаном и Таджикистаном способно поддержать эту стратегию Ирана, расширить его доступ к рынкам Центральной Азии и способствовать росту транзитных доходов.