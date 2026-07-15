БАКУ /Trend/ - Стал известен доход Азербайджана от экспорта электроэнергии в январе-июне.

По подсчетам Trend на основе данных Государственного таможенного комитета Азербайджана, в январе-июне текущего года Азербайджан экспортировал 271,2 миллиона киловатт-часов электроэнергии. Отмечается, что доход от экспорта электроэнергии составил 14,368 миллиона долларов США.

Согласно данным ведомства, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт электроэнергии сократился по объему на 408,6 миллиона киловатт-часов (или на 60,1%), а в стоимостном выражении - на 24,189 миллиона долларов США (или на 62,7%).

В отчетном периоде доля экспорта электроэнергии в ненефтяном секторе составила 0,76%.

Отметим, что, согласно данным Таможенного комитета, в январе-июне текущего года внешнеторговый оборот Азербайджана составил 24,661 миллиарда долларов США.

По подсчетам агентства, это на 261 миллион долларов, или на 1,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Отмечается, что из общего объема внешнеторгового оборота 16,32 миллиарда долларов пришлось на экспорт, а 8,341 миллиарда долларов - на импорт.

По данным ведомства, за январь-июнь этого года объем экспорта увеличился на 3,442 миллиарда долларов (на 26,7%), тогда как объем импорта сократился на 3,181 миллиарда долларов (на 27,6%).

Подчеркивается, что в итоге во внешней торговле сформировалось положительное сальдо в размере 7,979 миллиарда долларов. По подсчетам агентства, это в 5,9 раза (или на 6,623 миллиарда долларов) превышает показатель за аналогичный период прошлого года.