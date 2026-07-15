ОПЕК: энергопереход не должен стать инструментом вытеснения нефти и газа

БАКУ /Trend/ - ОПЕК предостерегает от использования энергоперехода как инструмента для продвижения другой повестки — отказа от нефти и газа.

Об этом, в частности, сказал в среду в эксклюзивном интервью Trend генеральный секретарь Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) Хайсам Аль Гайс на полях первого заседания Технического комитета Хартии сотрудничества ОПЕК+ в Баку.

Хайсам Аль Гайс заявил, что основным посылом ОПЕК всегда было то, что нефть останется фундаментальным элементом и одним из ключевых столпов мировой экономики.

"Так было на протяжении многих лет и десятилетий, и так будет продолжаться. Мы только что представили обновленный прогноз World Oil Outlook до 2050 года, который ясно показывает, что нефть по-прежнему будет доминировать в структуре энергопотребления до 2050 года, составляя около 30% мирового энергобаланса. Если добавить к этому газ, то речь идет о том, что нефть и газ вместе будут обеспечивать почти 55% мирового энергопотребления.

Это снова возвращает меня к тому, о чем я говорил ранее: многие люди на протяжении многих лет говорят об энергопереходе, практически приравнивая его к отказу от нефти и газа. В ОПЕК мы говорим об энергопереходе и энергетическом дополнении, поскольку мировое потребление энергии будет расти значительными темпами. Мы считаем, что с сегодняшнего дня до 2050 года оно увеличится примерно на 23%. Конечно, нефть будет играть важную роль в этом росте. Помимо увеличения использования возобновляемых источников энергии, мы также увидим рост потребления газа. Но это не следует интерпретировать как замену нефти и газа.

Мы считаем, что единственным источником энергии, использование которого будет сокращаться, является уголь — из-за климатических и экологических факторов. Именно поэтому мы в ОПЕК подчеркиваем важность продолжения инвестиций в нефть, газ, а также в возобновляемые источники энергии", — заявил генеральный секретарь ОПЕК.

Отметив, что не все страны-участницы ОПЕК инвестируют во все виды энергетики, он подчеркнул, что организация не ставит перед собой цель продвигать или исключать какой-либо источник энергии под предлогом борьбы с изменением климата.

"Само Парижское соглашение фактически направлено на сокращение выбросов от всех источников, а не только от нефти и газа. Поэтому мы вновь предостерегаем от использования энергоперехода как инструмента для продвижения другой повестки — отказа от нефти и газа. Этого не должно происходить. Нефть имеет фундаментальное значение. Мы видим ее присутствие во всех аспектах нашей повседневной жизни: в транспорте, одежде, авиаперевозках, судоходстве, упаковке, спортивном оборудовании. Поскольку сейчас мы говорим о чемпионате мира, даже футбольный мяч, которым играют спортсмены, изготовлен из производных нефтехимии. Нефть присутствует во всех сферах нашей жизни, о которых люди даже не задумываются. Именно поэтому важно поддерживать этот ресурс и обеспечивать стабильность рынка, поскольку он влияет на повседневную жизнь людей во всем мире и на их благосостояние. Именно это мы стремимся делать посредством сотрудничества ОПЕК+: обеспечивать стабильный рынок, который поддерживает мировую экономику благодаря нефти, поскольку 30% мирового энергопотребления приходится на нефть", - пояснил он.