Президент Словакии ознакомился с Sea Breeze (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Президент Словацкой Республики Петер Пеллегрини 15 июля посетил центр отдыха Sea Breeze, расположенный на побережье Каспийского моря.

Основатель Sea Breeze Эмин Агаларов проинформировал главу словацкого государства о проектах, реализуемых на территории курорта и планируемых на предстоящий период.

В настоящее время в Sea Breeze, охватывающем территорию в 500 гектаров, до сих пор реализовано и сдано в эксплуатацию свыше 3 млн квадратных метров проектов жилой и коммерческой недвижимости. За прошедший период на территории комплекса было построено более 500 объектов недвижимости. На территории уже проживают 20 тыс. жителей, а к 2028 году их число превысит 50 тыс. В целом, после полного завершения проекта здесь планируется проживание 500 тыс. жителей.

Для зон отдыха, парков и пляжей уже выделено свыше 150 гектаров территории. В городе-курорте с целью создания комфортных условий для жителей и гостей, а также эффективной организации их досуга создана необходимая инфраструктура, построены школа, детский сад, больница. В рамках проводимых работ по благоустройству посажено около 10 млн растений и деревьев, в результате чего общая площадь озеленения достигла 300 гектаров.

Sea Breeze, расположенный всего в 30 минутах езды от центра Баку и объединяющий многочисленные объекты недвижимости различного формата, считается уникальным проектом в мировом масштабе.