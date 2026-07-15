Состоялось ежегодное заседание Совета управляющих Банка торговли и развития ОЭС (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Турции состоялось ежегодное заседание Совета управляющих Банка торговли и развития Организации экономического сотрудничества (ОЭС) за 2026 год.

Об этом сообщили в Совете управляющих Банка торговли и развития ОЭС.

Было отмечено, что на мероприятии выступили президент Банка Мохаммад Хашем Ботшекан, председатель Совета управляющих, глава Государственного банка Пакистана Джамиль Ахмад и генеральный секретарь ОЭС Асад Маджид Хан. Они представили информацию об итогах деятельности Банка за прошлый год, работе по расширению регионального сотрудничества и укреплению финансирования развития.

Выступивший на заседании советник министра экономики Азербайджана Аскер Алекперов отметил поддержку, оказываемую Банком в финансировании частного сектора, диверсификации экономики, инноваций, устойчивой инфраструктуры и проектов малого и среднего бизнеса (МСБ) в нашей стране. Он подчеркнул значимость финансовых инициатив Банка с точки зрения снижения валютных рисков и расширения доступа к долгосрочным финансовым ресурсам. Также было отмечено, что расширение сотрудничества между Банком торговли и развития ОЭС и Тюркским инвестиционным фондом внесет вклад в финансирование региональных проектов и углубление экономической интеграции.

В рамках заседания были представлены Годовой отчет Банка за 2025 год, финансовая отчетность и заключение независимого аудитора, а также принято решение о направлении чистой прибыли Банка в резервный фонд.