Названа среднегодовая инфляция в Азербайджане за 6 месяцев

БАКУ/Trend/ - Названа среднегодовая инфляция в Азербайджане за шесть месяцев.

Как говорится в информации, опубликованной на сайте Государственного комитета по статистике Азербайджана, в январе-июне 2026 года инфляция выросла на 5,7% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, в том числе на продовольственные товары, алкогольные напитки и табачные изделия - на 6,7%, на непродовольственные товары - на 3,8%, на платные услуги, оказанные населению, - на 5,7%.

Согласно данным комитета, по сравнению с июнем 2025 года годовая инфляция составила 5,8%, тогда как по сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены снизились на 0,3%.

"В июне 2026 года потребительские цены на продовольственные товары, алкогольные напитки и табачные изделия по сравнению с предыдущим месяцем снизились на 0,7%, а по сравнению с соответствующим месяцем предыдущего года выросли на 7,1%.

В июне текущего года по сравнению с предыдущим месяцем подорожали гречневая крупа, куриное мясо, йогурт, кефир, столовый маргарин, подсолнечное и кукурузное масло, лимоны, яблоки, абрикосы, белокочанная капуста, лук, газированная и негазированная вода. В то же время подешевели свежая рыба, яйца, бананы, алыча, клубника, огурцы, помидоры, сладкий перец, баклажаны, стручковая фасоль, столовая свекла, чеснок и картофель. Существенных изменений цен на другие продовольственные товары не произошло.

В июне 2026 года цены на непродовольственные товары по сравнению с предыдущим месяцем выросли на 0,1%, а по сравнению с соответствующим месяцем предыдущего года - на 3,8%", - передает ведомство.

Отмечается, что по сравнению с предыдущим месяцем в июне подорожали краска, мебель, моторное масло для автомобилей и мобильные телефоны, тогда как бытовая техника и ювелирные изделия подешевели: "Существенных изменений цен на другие непродовольственные товары не произошло".

"В июне 2026 года цены на платные услуги, оказанные населению, выросли на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем и на 5,6% по сравнению с соответствующим месяцем предыдущего года.

По сравнению с предыдущим месяцем в июне подорожали услуги международных пассажирских авиаперевозок и внутренние туристические туры. Существенных изменений цен на другие платные услуги не произошло", - сообщает комитет.

Отметим, что согласно базовому прогнозу ЦБА, опубликованному в мае, годовая инфляция составит 5,9 процента в 2026 году и 4,5 процента - в 2027 году.

В то же время было подчеркнуто, что последние изменения в мировой экономике усилили внешние инфляционные риски.

По оценке ЦБА, дополнительное инфляционное давление могут оказать рост мировых цен на продовольствие и удобрения, увеличение транспортных и логистических расходов, усиление импортируемой инфляции со стороны стран-торговых партнеров, а также более медленное укрепление номинального эффективного обменного курса.

В Центральном банке подчеркнули, что продолжают детально анализировать влияние этих факторов, чтобы определить, являются ли они временными или будут носить более устойчивый характер.

В свою очередь эксперты подразделения KPMG Azerbaijan сообщили Trend, что цены на продовольствие остаются одним из основных факторов, ускоряющих инфляцию в стране.

"По данным Центрального банка Азербайджана, продовольственная инфляция превышает общий уровень инфляции и остается одним из ключевых факторов ее роста. Вместе с тем, согласно модели декомпозиции инфляции ЦБА, укрепление номинального эффективного обменного курса (NEER) снижает инфляцию примерно на 1,6 процентного пункта по сравнению со сценарием, при котором этот фактор не учитывается", - отметили в KPMG.

По оценке аналитиков компании, основными факторами инфляции являются потребление домашних хозяйств, цены производителей сельскохозяйственной продукции и инфляция в странах-торговых партнерах Азербайджана: "Эти факторы носят скорее структурный, чем временный характер".