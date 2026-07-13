Иран и Россия близки к завершению подготовки контракта по торговле газом - министр

БАКУ/ Trend/ - Иран и Россия близки к завершению подготовки контракта о торговле природным газом.

По информации Министерства нефти Ирана, об этом заявил сегодня министр нефти Ирана Мохсен Пакнежад по итогам встречи с министром энергетики России Сергеем Цивилевым.

«По основным положениям итогового контракта о торговле газом между Ираном и Россией достигнуты результаты, и проведена работа для его завершения в кратчайшие сроки. Согласование главных пунктов этого соглашения уже получено, осталось лишь два положения, которые требуют финального обсуждения. Выражается надежда, что в ближайшем будущем будет достигнуто окончательное соглашение по всем пунктам», — отметил он.

М. Пакнежад сообщил, что в ходе встречи министров был изучен процесс реализации договоренностей, достигнутых в текущем году на 19-м заседании Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству между Ираном и Россией, а также оценен прогресс по выполнению 146 пунктов между двумя странами.

Иранский министр добавил, что на встрече были проанализированы препятствия, стоящие на пути реализации соглашений, и принято решение принять необходимые меры и найти пути для их устранения.

Министр энергетики России Сергей Цивилев также отметил, что между Москвой и Тегераном достигнута договоренность об ускорении устранения препятствий, стоящих перед сотрудничеством компаний двух стран. С учетом нынешних особых условий, результаты совместного сотрудничества в энергетическом секторе признаны удовлетворительными.

Отметим, что в случае достижения полного согласия по итогам переговоров между Ираном и Россией, на первом этапе из России будет импортироваться 55 миллиардов кубических метров газа в год.

Напомним, что 26 июня 2024 года между исполнительным директором Иранской национальной газовой компании Маджидом Чегени и председателем правления российской компании «Газпром» Алексеем Миллером был подписан документ о поставках российского газа в Иран.

Иран располагает запасами природного газа объемом около 34 тиллиона кубометров, что является вторым по величине показателем в мире. В стране разрабатываются 22 газовых месторождения, а суточная добыча богатого газа составляет около 1,07 миллиарда кубометров.