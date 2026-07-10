  1. Главная
  2. Экономика

Минфин Азербайджана провел депозитный аукцион

Экономика Новость 10 июля 2026 15:23 (UTC +04:00)
Минфин Азербайджана провел депозитный аукцион
Фото: АЗЕРТАДЖ
Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Министерством финансов Азербайджанской Республики в целях более эффективного управления средствами государственного бюджета организован депозитный аукцион для размещения средств казначейского счета в национальной валюте на депозиты в местных банках.

Об этом сообщили в министерстве финансов Азербайджана.

Было отмечено, что по результатам аукциона остаток средств казначейского счета в размере 73 миллионов манатов был размещен на депозиты в четырех коммерческих банках страны сроком на 28 дней по средневзвешенной процентной ставке 7,24%.

Тэги:

Читайте Trend в

Попробуй подписку Trend Premium за 1$
Лента

Лента новостей

Читать все новости