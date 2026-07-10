БАКУ /Trend/ - Аграрный сектор Азербайджана вырос за январь-июнь.

Как говорится в отчете "Макроэкономические показатели социально-экономического развития страны за январь-июнь 2026 года", размещенном Государственным комитетом по статистике Азербайджана, за январь-июнь текущего года в Азербайджане произведено сельскохозяйственной продукции на сумму 7,085 миллиарда манатов.

Согласно информации ведомства, это на 2,2% больше в реальном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Также, согласно данным Государственного комитета по статистике, за январь-июнь 2026 года в Азербайджане был произведен валовый внутренний продукт (ВВП) на сумму 65,207 миллиарда манатов. По сравнению с аналогичным периодом 2025 года этот показатель увеличился на 0,8%.

"За отчетный период добавленная стоимость в нефтегазовом секторе экономики снизилась на 0,7% и составила 19,610 миллиарда манатов, тогда как в ненефтегазовом секторе выросла на 1,5% и составила 45,596 миллиарда манатов", - говорится в данных ведомства.

Согласно отчету комитета, по состоянию на 1 июля текущего года внешний государственный долг Азербайджана составил 4,617 миллиарда долларов США.

Как отмечается в данных ведомства, это на 7,9% меньше по сравнению с 1 июля прошлого года.

Стратегические валютные резервы страны к 1 июля 2026 года достигли 85,769 миллиарда долларов США, что на 10,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.