Устойчивость останется основой логистики после открытия Ормуза - ITF (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Устойчивость останется определяющим фактором мировой логистики даже после возобновления судоходства через Ормузский пролив.

Об этом заявил представитель Международного транспортного форума (ITF) в эксклюзивном комментарии Trend.

"ITF продолжает следить за развитием ситуации в Ормузском проливе, как и за другими факторами, вызывающими сбои в глобальной логистике", - отметили в организации.

По данным ITF, сегодня транспортные системы сталкиваются с каскадными рисками, связанными с климатическими угрозами, экономической нестабильностью, технологическими сбоями, кризисами в сфере здравоохранения и геополитической напряженностью. В этой связи логистический сектор все больше смещает свои приоритеты в ответ на эти вызовы.

"Акцент сместился с эффективности на устойчивость, подразумевающую способность функционировать в условиях стресса и неопределенности, вызванных изменением климата и цифровыми рисками", - подчеркнули в организации.

Как считают в ITF, устойчивые транспортные сети позволяют поддерживать экономическую активность и одновременно повышают способность отрасли реагировать на возникающие сбои.

"Устойчивость обеспечивает непрерывность экономической деятельности, защищает наиболее уязвимые группы населения, способствует более быстрому восстановлению, а также стимулирует обучение и инновации", - добавили в организации.

Напомним, что поскольку между США и Ираном по ядерной программе не было достигнуто конкретных результатов, 28 февраля США и Израиль начали военные воздушные удары по Ирану, а Иран с того же дня наносил ракетные удары и удары беспилотниками по Израилю и объектам США в регионе. При посредничестве Пакистана 7 апреля между сторонами было достигнуто соглашение о прекращении огня.

18 июня между Ираном и США был подписан меморандум о мире. Меморандум подписали Президент Ирана Масуд Пезешкиан и Президент США Дональд Трамп. С 19 июня вышеупомянутый меморандум вступил в силу.

21 июня при посредничестве Пакистана и Катара состоялся первый раунд переговоров между Ираном и США. В числе обсуждавшихся вопросов было восстановление безопасного судоходства через Ормузский пролив, один из важнейших стратегических морских узлов мира. Через этот водный путь осуществляется около одной пятой мировых поставок нефти, а также значительная часть мировой торговли сжиженным природным газом (СПГ), что делает его бесперебойную работу критически важной для мирового судоходства, энергетических рынков и глобальных цепочек поставок.