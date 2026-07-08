Китай и Норвегия на пороге нового этапа сотрудничества. Что несёт визит Ван И

БАКУ /Trend/ - 8 июля глава МИД Китая Ван И завершает недельное турне по Скандинавии встречей с норвежским коллегой Эспеном Бартом Эйде. Маршрут шестидневного турне - Дания, Швеция, Финляндия, Норвегия.

Мировая торговля несколько стабилизировалась после серии прямых дипломатических встреч и переговоров между Президентом США Дональдом Трампом и Председателем КНР Си Цзиньпином. Поэтому Китай использует паузу, чтобы расширить круг партнеров в Европе - не только через Берлин и Париж, но и через такие столицы, как Осло. Норвегия — небольшое, но важное звено, обеспечивающее поставки сырья, технологий и выступающее надежным западным партнером.

Цифры говорят сами за себя. В 2025 году Норвегия поставила в Китай товаров на 4,7 млрд долларов США, а в 2026 году рост продолжился: только в мае экспорт составил 1,26 млрд долларов. Основу поставок составляют рыба и морепродукты. На них пришлось 1,19 млрд долларов экспортной выручки, из которых 12,3 млрд крон (около 1,15 млрд долларов) обеспечили поставки лосося и другой рыбы. Китай уже входит в тройку крупнейших покупателей норвежского лосося. В отдельные месяцы 2025-2026 годов закупки морепродуктов росли на 50-80% год к году - во многом потому, что американский рынок стал менее предсказуемым из-за тарифов.

Основу импорта Норвегии из Китая составляют телекоммуникационное оборудование, электроника, машины и одежда. Майский объем импорта, достигший 1,26 млрд долларов, подтверждает тенденцию к его росту. При этом апрель 2026 года показал спад норвежского экспорта на 25% год к году до 3,21 млрд крон (325,5 млн долларов США) - сигнал того, что рост не линейный, а волнообразный.

Три основных блока переговоров в Осло, вероятнее всего, будут сосредоточены на прикладной экономике. Первый - зеленая энергетика: офшорная ветроэнергетика, водородные технологии и управление морскими ресурсами, где Норвегия обладает развитой инженерной базой, а Китай - масштабным спросом и возможностями для промышленного внедрения. Второй - арктическое сотрудничество, включая научные и логистические инициативы в рамках China-Nordic Arctic Research Center и профильных симпозиумов, таких как мероприятия в Тромсе в 2026 году. Третий - сектор услуг, где ключевым событием становится участие Норвегии в качестве страны-почетного гостя на Китайской международной ярмарке торговли услугами (CIFTIS 2026) в Пекине в сентябре, что создает дополнительные возможности для выхода норвежских компаний в области морского транспорта, зеленых технологий и аквакультуры на китайский рынок.

Дополнительный практический фактор связан с упрощением деловых контактов: с 2024 года действует 15-дневный безвизовый режим для норвежских граждан, который сохраняет высокий уровень деловой мобильности между странами. Согласно отчету Norwegian Business in China 2026, норвежские компании, работающие в Китае, в целом оценивают перспективы своей деятельности в стране как умеренно позитивные и сохраняют ориентацию на долгосрочное присутствие в ключевых секторах экономики.

Визит Ван И - это часть системной работы Пекина по диверсификации связей в Европе. Для Китая Норвегия интересна как источник зеленых технологий, морской экспертизы и стабильных поставок морепродуктов; а Китай для Норвегии - как растущий рынок сбыта на фоне турбулентности в торговле с США. Дальнейшее развитие, скорее всего, пойдет по секторальному сценарию: конкретные сделки в рыболовстве, офшорной энергетике и услугах вокруг CIFTIS. Именно конкретные проекты или контракты станут реальным индикатором того, куда движутся отношения Пекина и Осло.