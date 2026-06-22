Международный транспортный форум признал транспортные реформы Азербайджана передовой практикой (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Международный транспортный форум (МТФ) опубликовал доклад под названием «Обеспечение эффективной доступности». В докладе, посвященном формированию доступных транспортных систем для лиц с ограниченными возможностями, обобщен успешный опыт и подготовлены рекомендации по политике для правительств.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифрового развития и транспорта.

В информации министерства говорится, что одной из основных рекомендаций является создание управленческих структур, позволяющих осуществлять скоординированную деятельность в сфере доступности. В этом контексте опыт Азербайджана отмечен в качестве примера.

В посвященном Азербайджану исследовании подробно рассматриваются институциональные реформы в транспортной сфере и меры по повышению доступности. В частности, подчеркивается, что созданный в 2023 году Координационный совет по транспорту способствует формированию единой транспортной политики и принятию согласованных решений по всем видам транспорта.

В документе также положительно отмечен подход Азербайджана к государственным закупкам. Указывается, что при приобретении общественного транспорта требования доступности рассматриваются как один из важных критериев технической оценки.

Отмечается, что «Государственная программа по улучшению транспортной инфраструктуры в городе Баку и прилегающих территориях на 2025–2030 годы» играет важную роль стратегической основы для развития доступной и устойчивой городской мобильности. Авторы доклада оценили этот подход как комплексные политические меры, направленные на безопасную, доступную и устойчивую городскую мобильность.

Доклад МТФ подтверждает международное признание проводимых в Азербайджане реформ в транспортной сфере и деятельности Координационного совета по транспорту как примера передовой практики.