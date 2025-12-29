Банки и "Азерпочт" будут работать в новогодние праздники

БАКУ/Trend/ - В нерабочие дни с 31 декабря 2025 года по 4 января 2026 года некоторые отделения и подразделения банков и ООО Aзерпочт, а также пункты обмена валюты будут работать.

Об этом Trend сообщает со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА).

В целях обеспечения непрерывного доступа к услугам обмена валюты для туристов и граждан страны, посещающих нашу страну в праздничные дни, связанные с Всемирным днем ​​солидарности азербайджанцев и Новым годом, обслуживание клиентов будет осуществлять в общей сложности 60 пунктов продаж 12 банков (включая 8 пунктов продаж в 4 банках, работающих круглосуточно), 68 филиалов ООО Aзерпочт, 9 лицензированных пунктов обмена валюты и их дополнительные объекты (включая 2 работающих круглосуточно).

