Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 29 декабря

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 29 декабря.

Как сообщает Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.

Курс евро к манату составил 1,9999 маната, 1 турецкая лира — 0,0396 маната, а 100 российских рублей — 2,1972 маната.