Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 29 декабря

Экономика Материалы 29 декабря 2025 09:07 (UTC +04:00)
Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 29 декабря

Айтадж Ширалиева
БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 29 декабря.

Как сообщает Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.

Курс евро к манату составил 1,9999 маната, 1 турецкая лира — 0,0396 маната, а 100 российских рублей — 2,1972 маната.

Код Курс
USD 1,7
EUR 1,9999
AUD 1,1427
BYN 0,587
BGN 1,0235
AED 0,4629
KRW 0,1186
CZK 0,0826
CNY 0,2425
DKK 0,2678
GEL 0,6313
HKD 0,2187
INR 0,0189
GBP 2,2941
SEK 0,1854
CHF 2,1529
ILS 0,5322
CAD 1,2438
KWD 5,5347
KZT 0,3362
QAR 0,4663
KGS 0,0195
HUF 0,5169
MDL 0,1013
NOK 0,1699
UZS 0,0141
PKR 0,6061
PLN 0,4745
RON 0,3932
RUB 2,1972
RSD 0,0171
SGD 1,323
SAR 0,4532
xdr 2,3286
TRY 0,0396
TMT 0,4857
UAH 0,0403
JPY 1,0871
NZD 0,9903
