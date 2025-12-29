Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 29 декабря

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 29 декабря.
Как сообщает Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.
Курс евро к манату составил 1,9999 маната, 1 турецкая лира — 0,0396 маната, а 100 российских рублей — 2,1972 маната.
|Код
|Курс
|USD
|1,7
|EUR
|1,9999
|AUD
|1,1427
|BYN
|0,587
|BGN
|1,0235
|AED
|0,4629
|KRW
|0,1186
|CZK
|0,0826
|CNY
|0,2425
|DKK
|0,2678
|GEL
|0,6313
|HKD
|0,2187
|INR
|0,0189
|GBP
|2,2941
|SEK
|0,1854
|CHF
|2,1529
|ILS
|0,5322
|CAD
|1,2438
|KWD
|5,5347
|KZT
|0,3362
|QAR
|0,4663
|KGS
|0,0195
|HUF
|0,5169
|MDL
|0,1013
|NOK
|0,1699
|UZS
|0,0141
|PKR
|0,6061
|PLN
|0,4745
|RON
|0,3932
|RUB
|2,1972
|RSD
|0,0171
|SGD
|1,323
|SAR
|0,4532
|xdr
|2,3286
|TRY
|0,0396
|TMT
|0,4857
|UAH
|0,0403
|JPY
|1,0871
|NZD
|0,9903