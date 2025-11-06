Саммит C5+1. Туркменистан как хаб для транзита критических минералов в США

БАКУ /Trend/ - Предстоящий Саммит лидеров C5+1, намеченный на 6 ноября 2025 года в Вашингтоне, знаменует собой важный этап в партнерстве США и Центральной Азии. Фокус переговоров переносится от общих дипломатических консультаций к конкретным коммерческим результатам. Для Туркменистана это значимый шанс ускорить диверсификацию экономики и укрепить свою роль в регионе.

Повестка предстоящего саммита сосредоточена на таких темах, как обеспечение финансирования, развитие инфраструктуры и создание региональных центров по переработке критически важных минералов. Движущей силой этого взаимодействия стала необходимость США диверсифицировать поставки критически важных минералов. Центральная Азия располагает огромными запасами данных стратегических ресурсов и предлагает необходимые транспортные решения. Это также соответствует курсу, взятому Президентом Дональдом Трампом, позволяя быстро перейти от обсуждений к действиям. Например, новый Консорциум "Орион" при поддержке американской DFC и ADQ из Абу-Даби планирует привлечь 1,8 миллиарда долларов США для быстрого запуска проектов по добыче минералов.

Нацеленность саммита на коммерческие сделки опирается на уже существующее присутствие американского бизнеса в Туркменистане. На сегодня компании из США реализовали здесь порядка 180 проектов на общую сумму до 3,3 миллиарда долларов США. Известные американские гиганты, такие как "General Electric" и "Westport Trading Europe Limited", активно взаимодействуют с государственными структурами в энергетической и нефтегазовой отраслях.

Высокий уровень двустороннего взаимодействия в преддверии встречи лидеров подтверждает серьезность намерений сторон. 8 июня 2025 года министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов провел встречу с исполнительным директором Делового совета "Туркменистан – США" Эриком Стюартом, где стороны обменялись мнениями о перспективах сотрудничества в торгово-экономической сфере, ТЭК, транспорте, а также в других областях, таких как кибербезопасность, "зеленые" технологии и образование. Был особо отмечен многолетний позитивный вклад американских компаний. А 20 августа 2025 года в Вашингтоне состоялся одиннадцатый раунд ежегодных двусторонних политических консультаций. Стороны подтвердили приверженность развитию сотрудничества в сфере безопасности, расширению торгово-экономических связей и, что особенно важно, активизации партнерства в рамках С5+1. В ходе встречи обсуждались и реализация двусторонних проектов с ведущими американскими компаниями, расширение их инвестиционных возможностей.

Кроме того, важную роль в укреплении связей играют консалтинговые фирмы, в числе которых "Brownstein Hyatt Farber Schreck", которая помогает Туркменистану выстраивать связи в Вашингтоне и консультирует по вопросам международного сотрудничества. Эти связи, охватывающие в том числе промышленные поставки, стратегический консалтинг, обеспечивают прочную базу для дальнейшего расширения сотрудничества в рамках С5+1.

Успех партнерства зависит и от сильного лидерства. Курс, взятый Президентом Трампом, дает странам Центральной Азии прагматичную основу для взаимодействия, где ставка делается на конкретные сделки и закупку ресурсов, что уже привело к соглашениям с соседними государствами.

В свою очередь Президент Сердар Бердымухамедов успешно поддерживает макроэкономическую стабильность, сосредоточившись на внутреннем развитии страны. Проводимая политика поощряет сбалансированное международное сотрудничество, прогнозы на 2025 год подтверждают устойчивость: рост ВВП ожидается на уровне 2,3 процента, а инфляция - 3,9 процента, при этом высокая добыча углеводородов обеспечит профицит бюджета. Стратегия Президента включает в себя создание около 3 000 новых рабочих мест и максимальное использование производственных мощностей. Благодаря своей стабильной позиции, Туркменистан может использовать формат С5+1 для целенаправленной диверсификации.

Ключевая экономическая выгода для Туркменистана - ускоренное финансирование транспортной инфраструктуры. США нужна надежная логистика для экспорта центральноазиатских ресурсов, которая обходит традиционные пути. Это делает Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ), или Средний коридор, стратегической необходимостью. Туркменистан – один из ключевых узлов ТМТМ. Международный морской порт Туркменбаши способен обрабатывать до 17 миллионов тонн грузов ежегодно. Важность маршрута растет: транзитный грузооборот с Азербайджаном вырос на 13 процентов за первые семь месяцев 2025 года, достигнув 1,28 миллиона тонн, а общий объем грузоперевозок по ТМТМ вырос в 5,6 раза за последние пять лет.

Ашхабад активно расширяет каспийский транзит за счет тендеров и заявок на новые проекты. Например, в июле 2025 года туркменская сторона объявила тендер на новые паромы Rо-Rо и грузовое судно. В августе 2025 года при совместных усилиях был создан трехсторонний формат с Азербайджаном и Узбекистаном для улучшения инфраструктуры. Инвестиции США в порты и железные дороги Туркменистана - необходимое условие для вывоза критически важных минералов. Таким образом, саммит С5+1 служит платформой для логистических инвестиций.

Помимо меди и редкоземельных элементов, Туркменистан является одним из мировых лидеров в производстве йода и крупным производителем брома. Эти критически важные нетопливные минералы необходимы для высокотехнологичной промышленности, обороны и фармацевтики. Отметим также, что в 2025 году был объявлен международный тендер на проектирование и строительство завода по производству йода, брома и бромопроизводных на базе месторождения Западный Челекен.

Поскольку производственные мощности уже существуют, а новые планируются, целевые инвестиции США минимизируют риски и быстро обеспечат критически важные поставки. Сосредоточившись на этом направлении, Ашхабад привлекает западный капитал для диверсификации экономики от экспорта газа, укрепляя свою независимость.

Саммит С5+1 в Вашингтоне станет значимым событием для Центральной Азии. Политика Президента Трампа в этом направлении сулит конкретные результаты в инвестициях в инфраструктуру и ресурсы. Туркменистан под руководством Президента Сердара Бердымухамедова готов использовать эту возможность. Задействовав свои стратегические преимущества, Ашхабад может обеспечить себе западный капитал, укрепив диверсификацию. Тем самым предстоящий саммит открывает новую эру стратегического экономического партнерства, основанного на взаимной выгоде.