Очередная группа бывших переселенцев прибыла в село Бадара Ходжалинского района (ФОТО) (ОБНОВЛЕНО)

ХОДЖАЛЫ/Trend/ - Очередная группа переселенцев прибыла в село Бадара Ходжалинского района.

Как сообщили Trend в отделе по связям с общественностью Службы восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах, на данном этапе в село Бадара Ходжалинского района вернулись 17 семей - 62 человека. Выступая на церемонии вручения ключей от квартир жителям, заместитель специального представителя Президента в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах Сабухи Гахраманов отметил, что, как и в других населенных пунктах, освобожденных от оккупации, в селе Бадара ведутся масштабные строительные и восстановительные работы.

По его словам, помимо восстановления инфраструктуры в селе, принимаются меры по обеспечению занятости населения.

"Вопрос трудоустройства всех переселенных семей находится в центре внимания. Для этого проводится планомерная работа по различным направлениям", - отметил он.

Отметим, что на предыдущем этапе в село Бадара было переселено 14 семей (55 человек). Таким образом, число вернувшихся в село семей достигло 31, а общее число жителей – 117.

28 октября в села Тезебина и Баллыджа Ходжалинского района состоялся очередной этап переселения.

Как сообщили карабахскому бюро Trend в отделе по связям с общественностью Службы восстановления, строительства и управления в городах Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах, на данном этапе в оба села вернулись в общей сложности 30 семей, состоящих из 123 человек. Из них 72 человека (17 семей) были переселены в село Тезебина, 51 человек (13 семей) – в село Баллыджа.

Вручая жителям ключи от квартир, заместитель специального представителя Президента в городах Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах Сабухи Гахраманов отметил, что программа Великое возвращение реализуется последовательно и целенаправленно на основе поручений и распоряжений Президента Ильхама Алиева. В результате масштабных восстановительных и строительных работ, проведенных на освобожденных от оккупации территориях, в селах Тезебина и Баллыджа созданы все необходимые условия для комфортного проживания жителей. В обоих селах введены в эксплуатацию современные типовые жилые дома, школы, объекты социальной сферы, инженерно-коммуникационные линии и новые дороги.

Следует отметить, что с учетом этого этапа в село Тезебина переселено 113 семей - 501 человек, а в село Баллыджа – 228 семей - 1016 человек. Процесс переселения поэтапно продолжится и в других селах Ходжалинского района.

В соответствии с поручением Президента Ильхама Алиева, продолжается Великое возвращение на освобожденные от оккупации территории. 28 октября из Агдама в села Баллыджа, Тезебина и Бадара Ходжалинского района была отправлена очередная группа переселенцев, состоящая из семей, временно размещенных в различных частях республики, в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях.

Как сообщает Trend, на данном этапе в село Баллыджа переселяются 13 семей – 51 человек, в село Тезебина – 17 семей, всего 72 человека, а в село Бадара – 17 семей, всего 62 человека.

Возвращающиеся в родной край жители выразили благодарность Президенту Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за оказанную им всестороннюю государственную заботу. Они также выразили признательность доблестной Азербайджанской армии, героическим солдатам и офицерам, освободившим наши земли от оккупации, помолились за упокой душ шехидов, отдавших жизнь на этом пути.

