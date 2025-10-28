Президент Ильхам Алиев: День Победы – самая яркая страница нашей истории

БАКУ /Trend/ - Ровно пять лет назад эта территория (село Хоровлу) была освобождена от оккупации, и эта славная история всегда будет жить в наших сердцах.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на встрече с жителями села Хоровлу Джебраильского района.

Отметив, что через несколько дней мы будем отмечать пятую годовщину нашей исторической Победы, глава государства подчеркнул: «8 Ноября – День Победы – самая яркая страница нашей истории. Наша историческая Победа пять лет назад вызвала огромный резонанс во всем мире».