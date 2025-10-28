Объявлена ​​повестка очередного заседания Милли Меджлиса Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Объявлена ​​повестка дня пленарного заседания осенней сессии Милли Меджлиса, которое состоится 31 октября.

Как сообщает Trend, на заседании будут обсуждены 11 вопросов.

Это следующие вопросы:

1. Заявление Милли Меджлиса Азербайджанской Республики в связи с пятой годовщиной Дня Победы – 8 ноября.

2. Законопроект Закона Азербайджанской Республики «О государственных услугах» (третье чтение).

3. Проект Закона Азербайджанской Республики «О внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «Об автомобильном транспорте» (третье чтение).

4. Законопроект Азербайджанской Республики «О внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс Азербайджанской Республики, Уголовно-процессуальный кодекс Азербайджанской Республики, Кодекс об исполнении наказаний Азербайджанской Республики и Закон Азербайджанской Республики «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» (третье чтение).

5. Законопроект Азербайджанской Республики «О внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «Об ипотеке»» (третье чтение).

6. Законопроект Азербайджанской Республики «О внесении изменений в Уголовный кодекс Азербайджанской Республики» (третье чтение).

7. Законопроект Азербайджанской Республики «О Внутренних войсках Азербайджанской Республики» (второе чтение).

8. Законопроект Азербайджанской Республики «О внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «Об эффективном использовании энергетических ресурсов и энергоэффективности»» (второе чтение).

9. Законопроект Азербайджанской Республики «О внесении изменений в Законы Азербайджанской Республики «Об утверждении Положения о военной службе» и «О воинской обязанности и военной службе» (второе чтение).

10. Законопроект Азербайджанской Республики «О внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О дорожном движении»» (второе чтение).

11. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «Об эффективном использовании энергетических ресурсов и энергоэффективности» (первое чтение).

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!