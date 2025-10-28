Известные художники соберутся в Центре Гейдара Алиева в эти выходные (ВИДЕО)

БАКУ/Trend/ - Одно из самых запоминающихся художественных событий этого сезона — Art Weekend — официально стартует в эту пятницу открытием выставки "Торжество формы" (The Triumph of Form) известного колумбийского художника-скульптора Фернандо Ботеро.

Как сообщает Trend, ряд известных работ Фернандо Ботеро, одного из самых популярных художников, создавших стиль «ботерисмо», впервые будет представлен в Баку.

В настоящее время в Центре Гейдара Алиева проходит монтаж экспонатов выставки.

Лина Ботеро, дочь Фернандо Ботеро, которая является куратором выставки, выразила удовлетворение пребыванием в Азербайджане и назвала открытие выставки особенным событием. Она также отметила, что в Баку были привезены важные работы, принадлежащие Фонду Фернандо Ботеро. «Это большая радость и честь для нас. Мы очень рады этому приглашению и возможности впервые представить азербайджанской публике работы моего отца Фернандо Ботеро», — сказала Лина Ботеро, подчеркнув важность выставки. Она отметила, что выставка демонстрирует универсальность искусства Ботеро, его творчество любят и ценят во всем мире.

31 октября в Центре Гейдара Алиева состоится открытие памятной выставки при участии всемирно известных кураторов, художников и искусствоведов.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!