Политика Материалы 28 октября 2025 17:47 (UTC +04:00)
Джейхун Байрамов примет участие в открытии здания посольства Азербайджана в Омане

БАКУ/Trend/ - 28 октября министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов отправился с официальным визитом в Султанат Оман.

Об этом Trend сообщили в министерстве иностранных дел Азербайджана.

Отмечено, что в рамках визита 29 октября министр Джейхун Байрамов проведет встречи с министром иностранных дел Султаната Оман Бадром ибн Хамадом ибн Хамудом Аль Бусайди и другими высокопоставленными лицами, а также примет участие в официальной церемонии открытия административного здания посольства нашей страны в Омане.

