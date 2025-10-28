Иран и Узбекистан намерены развивать экономические отношения

БАКУ/Trend/ - Иран намерен развивать экономические отношения и потенциал сотрудничества с Узбекистаном.

Как сообщает Trend, об этом заявил председатель Организации развития торговли Ирана Мохаммад Али Дехган Дехнави на встрече с послом Узбекистана в Тегеране Фариддином Насриевым.

По его словам, увеличение ассортимента продукции в рамках преференциального торгового соглашения между двумя странами имеет важное значение. В рамках этого соглашения стороны уже согласовали 20 видов продукции.

Дехган Дехнави отметил, что механизм товарообмена (бартера) может быть использован для увеличения товарооборота между двумя странами.

Он также подчеркнул значимость создания и деятельности Торгового дома Узбекистана в Иране и выразил надежду, что открытие аналогичного Торгового дома Ирана в Узбекистане позволит активизировать торговые связи и сотрудничество между предпринимателями двух стран. Возможным является также развитие туристической сферы.

В ходе встречи стороны обсудили важность установления двусторонних отношений между Ираном и Узбекистаном.

На встрече также состоялся обмен мнениями по вопросам логистики грузоперевозок и упрощения процедуры выдачи виз для бизнесменов двух стран.

