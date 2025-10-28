Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
Захоронены останки шехида I Карабахской войны Абдуллы Гулиева

Общество Материалы 28 октября 2025 14:29 (UTC +04:00)
Фото: АЗЕРТАДЖ

Инглаб Мамедов
БАКУ /Trend/ - 28 октября были захоронены останки шехида Абдуллы Новруз оглу Гулиева, считавшегося пропавшим без вести в Первой Карабахской войне, останки которого были обнаружены спустя 33 года.

Как сообщает Trend, на церемонии, прошедшей на кладбище в поселке Сарай Абшеронского района, присутствовали родственники шехида, представители государства и общественности.

Отметим, что А. Гулиев родился 26 октября 1968 года в Гёйчайском районе. Он участвовал в боях в Первой Карабахской войне и предположительно пропал без вести в городе Шуша 8 мая 1992 года.

