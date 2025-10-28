Захоронены останки пропавшего без вести шехида I Карабахской войны Лятифа Шахгусейнова

БАКУ/Trend/ - Захоронены останки шехида Лятифа Гарибалы оглу Шахгусейнова, пропавшего без вести в Первой Карабахской войне.

Как сообщает Trend, после церемонии прощания останки шехида были захоронены на Аллее шехидов в Сумгайыте.

На похоронах присутствовали родственники погибшего, представители Исполнительной власти города Сумгайыт, депутаты Милли Меджлиса, ветераны войны, семьи шехидов и жители города.

Следует отметить, что Шахгусейнов Лятиф пропал без вести в ходе боевых действий в Ходжавендском направлении.

Позже в результате проведенных расследований стало известно, что Лятиф Шахгусейнов был похоронен как неизвестный солдат на кладбище села Даглы Загатальского района.

