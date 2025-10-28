Состоялось мероприятие, посвященное 30-летию трагедии в бакинском метро

БАКУ/Trend/ - 30-летие трагического пожара между станциями «Улдуз» и «Нариманов» Бакинского метрополитена, произошедшего 28 октября 1995 года, отметили памятным мероприятием.

Как сообщает Trend, в мероприятии, организованном на станции «Улдуз», приняли участие представители руководства и коллектива метрополитена, начальник и курсанты Военного лицея имени Джамшида Нахчыванского, родители и родственники погибших.

На церемонии был представлен новый мемориальный комплекс, увековечивающий память жертв инцидента и героев, пожертвовавших жизнью ради спасения других - заместителя командира дивизии Военного лицея по военно-политической работе старшего лейтенанта Чингиза Бабаева и курсантов лицея Ниджата Сафарова, Руслана Исаева и Самира Мамедова.

К мемориалу был возложен венок, память погибших почтена минутой молчания, а также отдана дань уважения отважным сынам Отечества.

В церемонии приняли участие заместитель председателя ЗАО «Бакинский метрополитен» Хидайет Мамедов, начальник Военного лицея имени Дж. Нахчыванского, Герой Отечественной войны полковник Анар Мирзоев, члены семей погибших и жители столицы, ставшие свидетелями происшествия. Курсанты Военного лицея представили специально подготовленное стихотворение-композицию.

Следует отметить, что Указом Общенационального лидера Гейдара Алиева от 3 ноября 1995 года Чингизу Адиль оглу Бабаеву посмертно присвоено звание Национального героя Азербайджана, а курсанты награждены медалью «За отвагу».

В Бакинском метрополитене с глубокой благодарностью вспоминают героев, отдавших свои жизни ради спасения других.

