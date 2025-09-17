Стратегические валютные резервы Азербайджана увеличились за первое полугодие 2025 г.

БАКУ /Trend/ - За первое полугодие 2025 года стратегические валютные резервы Азербайджана увеличились на 6,7 миллиарда долларов и достигли 77,7 миллиарда долларов.

Как сообщает Trend, об этом заявил директор Департамента статистики Центрального банка Азербайджана Самир Насиров на брифинге, посвящённом представлению платежного баланса.

«Это также свидетельствует об укреплении макроэкономической устойчивости страны. В данный период цена реализованной Азербайджаном экспортной сырой нефти составила 70,7 доллара США. Кроме того, в отчётном периоде тысяча кубометров экспортированного азербайджанского газа стоила 301 доллар», - отметил представитель ЦБА.