Дипломаты Азербайджана и Казахстана обсудили перспективы сотрудничества и региональную повестку

БАКУ /Trend/ - Посол Азербайджана в Бельгии и ЕС Вагиф Садыгов провел встречу с главой дипломатической миссии Казахстана в Брюсселе, ЕС и НАТО Романом Василенко, в ходе которой стороны обсудили вопросы развития сотрудничества между Азербайджаном и Казахстаном.

Как передает в понедельник Trend, об этом отмечается в публикации Романа Василенко в социальных сетях.

По словам Василенко, в рамках встречи дипломаты обсудили широкий круг тем - от истории до перспектив развития Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), ситуацию на Южном Кавказе, а также вопросы торговли и взаимодействия между Азербайджаном и Казахстаном.

В ходе встречи казахстанский дипломат выразил признательность азербайджанскому коллеге за теплый прием и содержательную беседу.