Члены Международного центра Низами Гянджеви направили поздравительное письмо Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой

БАКУ /Trend/ - Члены Международного центра Низами Гянджеви направили поздравительное письмо Первому вице-президенту Азербайджанской Республики Мехрибан Алиевой, сообщает в понедельник Trend.
"Ваше превосходительство.
От имени членов Международного центра Низами Гянджеви просим Вас принять наши теплые поздравления и наилучшие пожелания по случаю Вашего дня рождения.
Ваша непоколебимая приверженность культурному, гуманитарному и социальному развитию Азербайджана долгие годы вдохновляет не только Ваш народ, но и международную общественность. Продвигая межкультурный диалог, развитие образования, сохранение культурного наследия, Вы продолжаете возвышать ценности милосердия, достоинства и единства, лежащие в основе мирового прогресса.
Международный центр Низами Гянджеви высоко оценивает неизменную поддержку Вашего превосходительства и господина Президента Ильхама Алиева делу поощрения межцивилизационного взаимопонимания и вашу дальновидность. Ваша приверженность наследию Низами Гянджеви, являющегося вечным символом мудрости и гуманизма, остается краеугольным камнем наших совместных усилий, направленных на укрепление мира, диалога и сотрудничества вдоль границ.
В этот знаменательный для Вас день мы выражаем Вашему превосходительству глубокую признательность за Ваш неоценимый вклад и желаем Вам крепкого здоровья, счастья, успехов во всех начинаниях.
С высочайшим почтением,
Члены Международного центра Низами Гянджеви
Вайра Вике-Фрейберга
сопредседатель Международного центра Низами Гянджеви, Президент Латвийской Республики в 1999-2007 годах
Исмаил Серагельдин
сопредседатель Международного центра Низами Гянджеви, вице-президент Всемирного банка в 1992-2000 годах
Мария Фернанда Эспиноса
председатель 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, министр иностранных дел Эквадора в 2017-2018 годах
Тарья Халонен
Президент Финляндии в 2000-2012 годах
Борис Тадич
Президент Сербии в 2004-2012 годах
Росен Плевнелиев
Президент Болгарии в 2012-2017 годах
Ив Летерм
премьер-министр Королевства Бельгия в 2008, 2009-2011 годах
Амр Муса
генеральный секретарь Лиги арабских государств в 2001-2011 годах
Златко Лагумджия
премьер-министр Боснии и Герцеговины в 2001-2002 годах
Петр Стоянов
Президент Болгарии в 1997-2002 годах
Ципи Ливни
министр иностранных дел Израиля в 2006-2009 годах
Жан Бадершнайдер
член Совета директоров компании Fortescue Ltd, бывший вице-президент компании Exxon Mobile
Филип Вуянович
Президент Монтенегро в 2003-2018 годах
Иво Йосипович
Президент Хорватии в 2010-2015 годах
Эка Ткешелашвили
заместитель премьер-министра Грузии в 2010-2012 годах
Дэвид Пэн
исполнительный декан колледжа Шварцман китайского Университета Цинхуа
Сьюзан Эллиотт
Президент и генеральный исполнительный директор Национального комитета по внешней политике США", - отмечается в письме.