В городе Лачин завершился финальный этап IX Телевизионного конкурса «Мугам» (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В городе Лачин прошел финальный этап IX Телевизионного конкурса «Мугам», организованного Министерством культуры и Азербайджанским телевидением при поддержке Фонда Гейдара Алиева.

Как сообщает в понедельник Trend, в финальном этапе конкурса выступили молодые ханенде Реис Нифталиев, Кянан Новрузов, Нармин Мирзоева, Али Рашиди, Айджан Шукюрлю, Юсиф Джафарбейли, Айтадж Бейбалаева и юные исполнители Ахад Агаев, Кянан Тагизаде, Юсиф Мустафаев, Метлеб Ахмедзаде, Мурад Набизаде. В состав жюри конкурса вошли народные артисты Мелекханым Эйюбова, Мансум Ибрагимов, Назакет Теймурова, Сардар Фараджев, Вамиг Мамедалиев и заслуженный деятель культуры Ильгар Фахми.

После совещания жюри были объявлены имена победителей.

Среди подростков первое место занял Ахад Агаев, второе – Мурад Набизаде, а третье – Кянан Тагизаде.

Среди юных ханенде первого места удостоилась Айтадж Бейбалаева, второго – Нармин Мирзоева, а третьего – Реис Нифталиев.

Занявшим первые три места среди подростков и юных исполнителей мугама были вручены награды и дипломы Фонда Гейдара Алиева.

Другие участники конкурса также были награждены дипломами.

Зрители послушали выступление заслуженного артиста Эхтирама Гусейнова. Затем победители исполнили «Карабах шикястеси».

Отметим, что Телевизионный конкурс «Мугам» проводится с 2005 года при поддержке Фонда Гейдара Алиева. Конкурсы мугама, проводимые по инициативе и при поддержке Первого вице-президента Азербайджанской Республики, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой, внесли весомый вклад в выявление творческого потенциала молодых исполнителей, сохранение народной музыки и передачу ее новым поколениям, а также в пропаганду азербайджанского искусства мугама за рубежом.