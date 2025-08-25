В ВМС Азербайджана состоялась церемония выпуска курсов водолазов (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с приказом первого заместителя министра обороны – начальника Генерального штаба Азербайджанской Армии, в ВМС состоялась церемония выпуска «Базового курса водолазов» и «Курса по руководству водолазными работами».

Об этом в понедельник сообщает Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

Отмечается, что сначала минутой молчания была почтена память Общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь во имя Родины. Прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.

"Выступившие на мероприятии отметили, что проведение подобных курсов вносит ценный вклад в повышение профессиональной подготовки и боевой выучки личного состава.

Было отмечено, что в ходе курса, в котором принимали участие морские пехотинцы ВМС, военнослужащие Сил специального назначения и представители Министерства по чрезвычайным ситуациям, проводились занятия по задержке дыхания под водой, освоению водолазных работ и водолазной техники, практические тренировки по руководству водолазными работами, а также другие важные мероприятия. Участники приобрели профессиональные навыки водолаза.

В заключение успешно окончившим курс участникам были вручены сертификаты, было сделано фото на память",- отмечается в информации ведомства.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!