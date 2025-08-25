Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
Президент Ильхам Алиев поблагодарил Президента США Дональда Трампа за подарок (ФОТО)

Политика Материалы 25 августа 2025 18:45 (UTC +04:00)
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджана

Фарид Зохрабов
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев поделился в своих аккаунтах в социальных сетях публикацией в связи с подарком Президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа.

Trend представляет публикацию: «Благодарю Президента Дональда Трампа за преподнесенные мне исторические фотографии с личной подписью и за написанные на них теплые слова.

Я высоко ценю решительную поддержку, оказываемую Президентом Дональдом Трампом нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, а также мирной повестке на Южном Кавказе и во всем мире, и еще раз выражаю ему глубокую признательность за это. Дональд Дж. Трамп».

