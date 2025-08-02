Назван объем сырой нефти, импортированной в Азербайджан в январе-мае

БАКУ /Trend/ - За январь-май текущего года в Азербайджан было импортировано 644,8 тысячи тонн сырой нефти и нефтепродуктов из битуминозных пород на сумму 316,5 миллионов долларов США.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Госкомстат Азербайджана.

Согласно информации, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, импорт указанных товаров в Азербайджан сократился на 99,2 миллиона долларов США или в 1,3 раза в стоимостном выражении, а в объемном выражении — на 97,5 тысячи тонн или в 1,1 раза.

В течение этого периода в Азербайджан импортировались сырые нефтепродукты из Казахстана и России. Так, за первые пять месяцев текущего года из Казахстана было ввезено 41,8 тысячи тонн продукции на сумму 22,6 миллиона долларов США, а из России — 602,9 тысячи тонн сырой нефти и нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, на сумму 293,8 миллиона долларов США.

В отчетный период экспорт указанных нефтепродуктов из Азербайджана в обратном направлении зафиксирован не был.

Отметим, что в январе-июне этого года из Азербайджана в 18 стран было экспортировано 12 миллионов тонн сырой нефти и нефтепродуктов из битуминозных пород на сумму 6,4 миллиарда долларов США.

Этот показатель по сравнению с аналогичным периодом 2024 года снизился в стоимостном выражении на 602,8 миллиона долларов США или на 8,6 процента, а в объемном выражении увеличился на 947,5 тысяч тонн или на 8,5 процентов.