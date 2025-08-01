Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 1 августа

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 1 августа.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.

Курс евро по отношению к манату составил 1,9409 маната. 1 турецкая лира стоит 0,0418 маната, 100 российских рублей – 2,1107 маната.

Валюты код курс 1 доллар США USD 1,7000 1 евро EUR 1,9409 1 австралийский доллар AUD 2,1107 1 белорусский рубль BYN 1,0939 1 болгарский леви BGN 0,5774 1 дирхам ОАЭ AED 0,9925 100 южнокорейских вон KRW 0,4628 1 чешская крона CZK 0,1214 1 китайский юань CNY 0,0790 1 датская крона DKK 0,2358 1 грузинский лари GEL 0,2600 1 гонконгский доллар HKD 0,6288 1 индийская рупия INR 0,2166 1 британский фунт стерлингов GBP 0,0195 10000 иранских риалов IRR 2,2433 1 шведская крона SEK 0,0294 1 швейцарский франк CHF 0,1735 1 израильский шекель ILS 2,0881 1 канадский доллар CAD 0,5009 1 кувейтский динар KWD 1,2269 100 казахских тенге KZT 5,5536 1 катарский риал QAR 0,3143 1 кыргызский сом KGS 0,4664 100 венгерских форинтов HUF 0,0195 1 молдавский лей MDL 0,4854 1 норвежская крона NOK 0,0995 100 узбекских сомов UZS 0,1645 100 пакистанских рупий PKR 0,0134 1 польский злотый PLN 0,5990 1 румынский лей RON 0,4539 100 российских рублей RUB 0,3824 1 сербский динар RSD 0,0166 1 сингапурский доллар SGD 1,3098 1 саудовский риал SAR 0,4532 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) xdr 2,3033 1 турецкая лира TRY 0,0418 1 туркменский манат TMT 0,4857 1 украинская гривна UAH 0,0407 100 японских йен JPY 1,1286 1 новозеландский доллар NZD 0,9995

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