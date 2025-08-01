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Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 1 августа

Экономика Материалы 1 августа 2025 09:26 (UTC +04:00)
Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 1 августа

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Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
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БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 1 августа.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.

Курс евро по отношению к манату составил 1,9409 маната. 1 турецкая лира стоит 0,0418 маната, 100 российских рублей – 2,1107 маната.

Валюты

код

курс

1 доллар США

USD

1,7000

1 евро

EUR

1,9409

1 австралийский доллар

AUD

2,1107

1 белорусский рубль

BYN

1,0939

1 болгарский леви

BGN

0,5774

1 дирхам ОАЭ

AED

0,9925

100 южнокорейских вон

KRW

0,4628

1 чешская крона

CZK

0,1214

1 китайский юань

CNY

0,0790

1 датская крона

DKK

0,2358

1 грузинский лари

GEL

0,2600

1 гонконгский доллар

HKD

0,6288

1 индийская рупия

INR

0,2166

1 британский фунт стерлингов

GBP

0,0195

10000 иранских риалов

IRR

2,2433

1 шведская крона

SEK

0,0294

1 швейцарский франк

CHF

0,1735

1 израильский шекель

ILS

2,0881

1 канадский доллар

CAD

0,5009

1 кувейтский динар

KWD

1,2269

100 казахских тенге

KZT

5,5536

1 катарский риал

QAR

0,3143

1 кыргызский сом

KGS

0,4664

100 венгерских форинтов

HUF

0,0195

1 молдавский лей

MDL

0,4854

1 норвежская крона

NOK

0,0995

100 узбекских сомов

UZS

0,1645

100 пакистанских рупий

PKR

0,0134

1 польский злотый

PLN

0,5990

1 румынский лей

RON

0,4539

100 российских рублей

RUB

0,3824

1 сербский динар

RSD

0,0166

1 сингапурский доллар

SGD

1,3098

1 саудовский риал

SAR

0,4532

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

xdr

2,3033

1 турецкая лира

TRY

0,0418

1 туркменский манат

TMT

0,4857

1 украинская гривна

UAH

0,0407

100 японских йен

JPY

1,1286

1 новозеландский доллар

NZD

0,9995

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