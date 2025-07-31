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Обсуждены возможности расширения сотрудничества между Азербайджаном и Кореей в области кибербезопасности

Экономика Материалы 31 июля 2025 18:25 (UTC +04:00)
Обсуждены возможности расширения сотрудничества между Азербайджаном и Кореей в области кибербезопасности
Фото: Рашад Набиев / X

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Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
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БАКУ /Trend/ - Обсуждены возможности расширения сотрудничества между Азербайджаном и Республикой Корея в области искусственного интеллекта, кибербезопасности, цифровизации.

Как сообщает в четверг Trend, об этом говорится в публикации на странице министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашада Набиева в соцсети Х.

"Состоялась встреча с послом Республики Корея в Азербайджане Кан Кимгу. На встрече была обсуждена деятельность совместной комиссии по экономическому сотрудничеству между правительством Азербайджанской Республики и правительством Республики Корея, а также проведение её следующего заседания. Состоялся обмен мнениями о расширении сотрудничества в сферах искусственного интеллекта, кибербезопасности и цифровизации, организации прямых авиарейсов между двумя странами, а также о возможностях активной деятельности корейских компаний в Азербайджане", - отмечается в публикации министра.

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