Обсуждены возможности расширения сотрудничества между Азербайджаном и Кореей в области кибербезопасности

БАКУ /Trend/ - Обсуждены возможности расширения сотрудничества между Азербайджаном и Республикой Корея в области искусственного интеллекта, кибербезопасности, цифровизации.

Как сообщает в четверг Trend, об этом говорится в публикации на странице министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашада Набиева в соцсети Х.

"Состоялась встреча с послом Республики Корея в Азербайджане Кан Кимгу. На встрече была обсуждена деятельность совместной комиссии по экономическому сотрудничеству между правительством Азербайджанской Республики и правительством Республики Корея, а также проведение её следующего заседания. Состоялся обмен мнениями о расширении сотрудничества в сферах искусственного интеллекта, кибербезопасности и цифровизации, организации прямых авиарейсов между двумя странами, а также о возможностях активной деятельности корейских компаний в Азербайджане", - отмечается в публикации министра.